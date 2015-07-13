Правило здорового сну

А що б ви робили з додатковим 60 днями вільного часу щорічно? Спитайте в Еббі Росс, психолога на пенсії з Майамі, штату Флорида, якій не потрібно багато часу, аби виспатися. Вона спить лише 4 години вночі і має багато вільного часу, поки інша частина людства перебуває в обіймах Морфею, пише BBCUkrainian.com.

"Мені пощастило мати стільки вільного часу, я ніби проживаю два життя одночасно", – говорить вона.

Люди, такі як Еббі Росс, ніколи не відчувають себе млявими і не знають, що таке проспати будильник. Вони рано прокидаються – зазвичай о 4 або 5 годині ранку, і відчувають себе бадьорими та готовими до справ. Такою була, наприклад, Маргарет Тетчер. Британський прем'єр стверджувала, що їй потрібно лише чотири години сну на добу, тоді як співачка Мерая Кері не може спати менше 15 годин.

Чому одні люди швидко висипаються, а інші – проводять півдня у дрімоті? І як треба спати, щоб використовувати час вночі максимально ефективно?

У 2009 році в лабораторію професора Ін-Хой Фу (яка вивчає генетичні особливості сну. – Ред.) в Каліфорнійсьскому університеті міста Сан-Франциско прийшла жінка зі скаргою, що вона дуже рано прокидається. Спочатку професор Фу вважала, що жінка – жайворонок, тобто людина, яка рано лягає спати і рано прокидається. Але жінка пояснила, що кожного дня вона лягає спати біля опівночі і прокидається о 4 ранку абсолютно бадьорою. Деякі її родичі також спали дуже мало.

Ін-Хой Фу і її колеги порівняли геном різних членів цієї родини. Вони виявили крихітну мутацію гену DEC2, яка спостерігалася в тих членів родини, які спали мало, і не була присутня в інших родичів з нормальною тривалістю сну, так само як і у 250 учасників експерименту.

Для перевірки гіпотези вчені вивели мишей з такою ж генною мутацією. Гризуни спали менше, ніж інші члени популяції без генетичної зміни, але демонстрували однакові з ними результати під час виконання фізичних або пізнавальних завдань.

Брак сну зазвичай має значний вплив на стан здоров'я, якість і тривалість життя людини. Він може спричинити депресію, зайву вагу і підвищити ризик інсульту та діабету.

"Сон є настільки важливим, що якщо ви добре спите, ви можете уникнути багатьох захворювань, зокрема слабоумства, – говорить пані Фу. – Якщо людина не досипає лише дві години на день, її когнітивні здібності значно погіршуються майже відразу".

Але чому сон такий важливий – це і досі частково залишається таємницею. Загальна концепція полягає в тому, що мозку потрібен сон, аби прибратися та відновитися, на що він не має часу протягом дня. Коли ми спимо, наш мозок відновлює клітинні пошкодження, видаляє токсини, які накопичуються протягом дня, стимулює енергію та систематизує спогади.

"Очевидно, мозок людей з мутацією DEC2 виконує ті ж самі функції у коротший відрізок часу – такі люди сплять ефективніше, ніж решта з нас, – пояснює професор Фу. – Але як це їм вдається? Це ключове питання".

Відколи ми відкрили мутацію DEC2, багато людей почали повідомляти, що вони сплять всього кілька годин на день, розповідає пані Фу. Але у більшості випадків – це безсоння. "Ми не займаємося вивченням проблем зі сном, ми досліджуємо випадки, коли людина мало спить, але відчуває себе чудово, тобто для неї такий сон – норма", – додає дослідниця.

Більшість людей, які мало сплять, мають одну цікаву спільну рису – вони всі надзвичайно оптимістичні та енергійні. "Таке враження, – говорить професор, – що вони бажають отримати якомога більше від життя, але ми не знаємо, чи пов'язана ця риса з генною мутацією".

Еббі Росс – яскравий приклад такого позитивного підходу до життя. "Коли я прокидаюся, я завжди почуваюся чудово", – розповідає жінка, яка спить чотири-п'ять годин на день, скільки вона себе пам'ятає.

"Ці години вранці – близько п’ятої – просто приголомшливі. Так тихо і спокійно, і ви можете стільки всього зробити. Було би добре, якби магазини працювали в цей час, але можна робити покупки в мережі або читати. В світі стільки цікавих книг! Або я можу піти на прогулянку та зайнятися спортом. Або спілкуватися з людьми в інших часових поясах".

Завдяки короткому сну жінка завершила університетський курс за два з половиною роки, а також багато чого навчилася. Наприклад, усього через три тижні після народження її першого сина Еббі вирішила використати один зі своїх вільних ранків на пробіжку біля дому. Це зайняло в неї всього 10 хвилин. Наступного дня вона бігала трохи довше. Так, повільно збільшуючи час тренувань, жінка пробігла 37 марафонів – один кожного місяця протягом трьох років. "Я встаю та займаюся спортом, поки всі сплять і не заважають мені", – ділиться вона своїм секретом.

У дитинстві, згадує пані Росс, вона проводили ранки зі своїм татом, який теж спав дуже мало. "Це був такий особливий час разом", – розповідає вона. Зараз, якщо вона проспить – а це трапляється надзвичайно рідко – її чоловік думає, що вона померла. "Я не можу просто лежати, я відчуватиму себе жахливо," – додає вона.

Зараз лабораторія професора Фу аналізує геноми інших родин, які також мало сплять. Вчені тільки починають розуміти генні мутації, які спричиняють такі особливості сну, але, цілком можливо, в майбутньому вони зможуть навчити й інших людей спати менше.

Але доки це стане реальністю, що можна зробити, аби наш сон був ефективнішим? Незалежний консультант із питань сну Ніл Стенлі вважає, що найефективніший засіб поліпшити сон - це завжди прокидатися вранці в один і той самий час.

Ніл Стенлі каже, що коли ваше тіло звикне пробуджуватися завжди в однаковий час, воно почне використовувати час сну більш ефективно. "Дослідження показують, що наш організм готується прокинутися за півтори години до справжнього пробудження. Якщо ви прокидаєтесь щоразу в інший час, ваш організм не отримує сигналів, коли йому починати готуватися до пробудження".

Правильним рішенням було би також ігнорувати погляди суспільства на сон, вважає експерт. "Чомусь вважається, що спати мало – це гарно і треба заохочувати людей до цього. Ми постійно чуємо про Маргарет Тетчер або видатних топ-менеджерів, які не потребують багато сну.

Насправді кількість необхідного вам сну визначається генетично – так само, як ваш зріст або розмір взуття. Деякі люди можуть спати дуже мало, а декому недостатньо навіть 11 годин сну, щоб добре почуватися.

Ніл Стенлі також каже, що більшість людей, які мають проблеми зі сном, насправді абсолютно здорові, просто вони мають хибні очікування щодо того, скільки вони повинні спати. "Якби ми всі з'ясували, який тип сну нам потрібен і відповідно організували б наше життя, якість його сильно покращилася б", – радить експерт.