Пасивне куріння може зумовити інсульт

Пасивне куріння може виявитися ще небезпечнішим, ніж вважалося раніше. Як показали дослідження, люди, що піддавалися дії тютюнового диму, мають підвищений на 30% ризик інсульту, передає meddaily.ru з посиланням на DNA India. Навіть коли врахували сторонні чинники на зразок гіпертонії, діабету і хвороби серця, підвищений ризик залишився.

Далі був проведений аналіз, який показав, про який тип інсульту йдеться - про геморагічний або ішемічний. Виявилося, більшість інсультів відбувалися внаслідок блокування припливу крові до мозку (352 ішемічних інсультыв, 50 геморагічних інсультыв і 26 інсультів невідомого типу).

Висновки зробили на основі дослідження статистики майже на 22000 осіб, 45% з яких були чоловіками. Всі вони постраждали від пасивного куріння за останній рік на момент проведення аналізу. Так, з квітня 2003 по березень 2012 у групі досліджуваних інсульт стався у 428 осіб.