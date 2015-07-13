Індійська омолоджуюча маска для обличчя

Індійки користуються масками для обличчя з куркуми, і завдяки цьому їхні обличчя випромінюють красу і молодість, пише womanel.com.ua.

Рецепт найкращої маски, яку потрібно застосовувати два рази на тиждень:

Глина – 2 ч. ложки

Сметана – 1 ч. ложечка

Куркума – 0, 5

Молоко свіже коров'яче або кокосове) – трохи

Змішайте все і нанесіть на обличчя на 20 хвилин.

Потім змийте маску теплою водою.