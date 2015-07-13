Індійська омолоджуюча маска для обличчя
15:33, 13 липня 2015Зарубіжні новини
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Рецепт найкращої маски, яку потрібно застосовувати два рази на тиждень
Індійки користуються масками для обличчя з куркуми, і завдяки цьому їхні обличчя випромінюють красу і молодість / Фото: little-thing.ru
Індійки користуються масками для обличчя з куркуми, і завдяки цьому їхні обличчя випромінюють красу і молодість, пише womanel.com.ua.
Рецепт найкращої маски, яку потрібно застосовувати два рази на тиждень:
Глина – 2 ч. ложки
Сметана – 1 ч. ложечка
Куркума – 0, 5
Молоко свіже коров'яче або кокосове) – трохи
Змішайте все і нанесіть на обличчя на 20 хвилин.
Потім змийте маску теплою водою.
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