Онколог отримав 45 років за неправдиві діагнози і непотрібну хіміотерапію

Американський лікар-онкогематолог, який без медичної необхідності призначав хіміотерапію пацієнтам, отримав 45-річний тюремний термін.

50-річний Фарід Фата (Farid Fata) у вересні визнав себе винним у призначенні лікування від раку пацієнтам, які не були хворі (деякими з них він говорив про термінальну стадію множинної мієломи), повідомляє Медпортал з посиланням на CNN. Він зізнався у 13 епізодах шахрайства зі страховкою, одному пункті звинувачень у відкатах і двох пунктах — у відмиванні грошей.

Прокурори назвали його «найзапеклішим шахраєм в історії цієї країни», для якого пацієнти були не людьми, а центрами прибутку».

Фата отримав через державну страхову програму Medicare і приватні страхові компанії близько $17,6 млн. Більше 550 пацієнтів отримали непотрібні (з медичної точки зору) інфузії або ін'єкції.

На суді Фата виголосив дуже емоційну промову з вибаченнями. «Я порушив клятву Гіппократа і підірвав довіру своїх пацієнтів. Я не знаю, як залікувати цю рану. Не знаю, як висловити свій жаль і сором», — сказав Фата.

Як очікується, Фата відбуде не менше 34 років терміну у в'язниці.