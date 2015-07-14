Куріння може сприяти розвитку психічного відхилення

Куріння і шизофренія безпосередньо пов'язані, переконані співробітники Королівського коледжу Лондона. Як передає meddaily.ru з посиланням на BBC, у курців частіше виявляють шизофренію і в більш ранньому віці. Цей висновок був озвучений після аналізу 61 незалежного дослідження. Є підстави вважати, що нікотин в сигаретному димі здатний змінювати мозок не в кращу сторону.

В принципі, куріння вже пов'язували з психозом. Проте вважалося, що шизофреніки нерідко звертаються до цигарок у спробах заспокоїтися при візуальних або звукових галюцинаціях. Цього разу, в цілому аналізувались дані 14555 курців і 273162 осіб без шкідливої звички.

Виявилося, 57% людей з психозом вже курили, коли з ними стався перший напад. Люди, які палять щоденно, в два рази частіше стикалися з шизофренією. І у них розлад виявляли в середньому на рік раніше. Виходить, що поширеність шизофренії дорівнює 1 людина на сотню. Але куріння може збільшити показники до 2 осіб на сотню. Нікотин змінює рівень дофаміну в мозку. А даний показник відіграє не останню роль в психозі.