Молоко - найкращий спортивний напій

Фахівці зі спортивного університету в Лафборо (Великобританія) довели, що молоко набагато корисніше для організму, ніж інші напої. Але чому саме?

Дослідження показали, що молоко є прекрасною альтернативою спортивним напоям, стверджує фізіолог С'юзен Шірреффс.

Так, молоко може в 4 рази краще спеціальних дорогих спортивних напоїв відновити водно-сольовий баланс в організмі спортсмена після втрати рідини через піт під час занять.

Як пише журнал British Journal of Nutrition, повідомляє ladyportal.info, після вживання молока нормальний баланс рідини зберігався протягом 4-х годин, а при вживанні води або спортивних напоїв - тільки близько 1 години.