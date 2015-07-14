Продукти з житнього борошна допоможуть позбутися зайвої ваги – дослідження
11:46, 14 липня 2015Зарубіжні новини
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Жито допомагає підтримувати нормальний рівень інсуліну і цукру в крові.
Фахівці встановили, що жито допомагає підтримувати нормальний рівень інсуліну і цукру в крові / registrr.livejournal.com
Дослідники з Лундського університету прийшли до висновку, що заміна білого хліба житнім, а також приготування домашньої випічки на житньому борошні допоможуть позбутися від проблем із зайвою вагою і травленням.
Фахівці встановили, що жито допомагає підтримувати нормальний рівень інсуліну і цукру в крові. Це важливо для контролю над апетитом і кількістю споживаної їжі, пише viknaodessa.od.ua.
Продукти ж з пшеницею, навпаки, здатні провокувати різке підвищення рівня цукру в крові.
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