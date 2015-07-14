Продукти з житнього борошна допоможуть позбутися зайвої ваги – дослідження

Дослідники з Лундського університету прийшли до висновку, що заміна білого хліба житнім, а також приготування домашньої випічки на житньому борошні допоможуть позбутися від проблем із зайвою вагою і травленням.

Фахівці встановили, що жито допомагає підтримувати нормальний рівень інсуліну і цукру в крові. Це важливо для контролю над апетитом і кількістю споживаної їжі, пише viknaodessa.od.ua.

Продукти ж з пшеницею, навпаки, здатні провокувати різке підвищення рівня цукру в крові.