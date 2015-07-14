У Росії стоматолог-самозванець видалив жінці 13 зубів

Ставропольські слідчі порушили кримінальну справу стосовно 55-річного чоловіка, який, не маючи медичної освіти, займався лікарською діяльністю. Про це повідомляється на сайті місцевого управління Слідчого комітету, пише Медпортал.

У червні-жовтні 2014 року чоловік, ім'я якого не уточнюється, представився зубним техніком і видалив жінці 13 зубів.

За даними слідчих, медичної освіти в нього не було. За свою роботу чоловік взяв 15 тисяч рублів.

Як з'ясував судово-медичний експерт, здоров'ю жінки заподіяно шкоду середньої тяжкості.

Відносно чоловіка порушено кримінальну справу за частиною другою статті 159 («шахрайство») та частиною першою статті 238 («надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживачів») Кримінального кодексу РФ.