Ультразвук залікує будь-які рани, навіть незагойні

Заряд ультразвукових хвиль здатний перемогти вперті рани, які ніяк не хочуть затягуватися. Тести на тваринах показали: процес загоєння можливо скоротити майже на третину. Тепер належить перевірити методику на людях, передає meddaily.ru з посиланням на BBC. Нагадаємо: ультразвук вже використовують для лікування деяких пошкоджень кісткової тканини. Цього разу, в університетах Шеффілда і Брістоля взяли мишей з хронічними ранами, які часто заражалися і довго не хотіли закриватися.

До подібних ран відносяться пролежні, діабетичні виразки. Нерідко вони утворюються у літніх людей, адже у них знижена активність відновних систем організму. Але високочастотні звукові хвилі змушують клітини вібрувати в самій рані і навколо. Це будить клітини. Як було встановлено в рамках тестів, хвилі допомагали і старим тваринам, і мишам з діабетом. Час регенерації скоротився з 9 до 6 днів. В цілому показники відновлення повернулися до рівня молодих тварин.

Вчені, правда, обробляли рани до того, як ті перейшли в хронічну фазу. Тобто їм потрібно перевірити ультразвук на ранах, яким уже кілька тижнів. Що важливо, вчені використовували прилади майже того ж типу, що і в кабінетах УЗД.