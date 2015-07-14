Показники щодо інфікування ВІЛ у світі знизилися на 35% - ООН

За останні 15 років був досягнутий значний прогрес у профілактиці та лікуванні ВІЛ. За цей час захворюваність на ВІЛ знизилася на 35%, а смертність – на 41%, йдеться у доповіді Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС), пише" Ремедіум.

Згідно з офіційними даними, в 2014 році в світі налічувалося близько 36,9 млн ВІЛ-інфікованих людей, 70% яких проживає в Африці. В період з 2000 по 2014 рік кількість нових випадків інфікування скоротилася з 3,1 млн до 2 млн, а щорічна смертність впала з 2 млн до 1,2 млн осіб.

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Як зазначають укладачі доповіді, глобальні інвестиції в боротьбу з ВІЛ зросли за 15 років з 4,9 млрд доларів до 21,7 млрд доларів, причому 57% коштів було виділено внутрішніми ресурсами.

У документі підкреслюється, що для досягнення до 2030 року показників, встановлених ЮНЕЙДС, необхідно наростити зусилля по боротьбі з ВІЛ.

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За словами експертів, викликами у боротьбі з ВІЛ є те, що понад 70% дорослих, які проживають в Африканських країнах південніше Сахари, ніколи не проходили тести на ВІЛ. Ще однією проблемою на шляху скорочення поширення ВІЛ вважається зростання захворюваності на 25% у Східній Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході і в Північній Африці. Також у доповіді зазначається, що світовій спільноті необхідно збільшити щорічні витрати на боротьбу з ВІЛ на 8-12 млрд доларів.