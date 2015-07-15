Схильність до депресії у дітей можна виявити по очах

Американські вчені визначили, що у дітей, у яких в найближчі кілька років може розвинутися депресія, розширюються зіниці, коли вони споглядають сумні картинки, повідомляють Новини Ізраїлю.

Психологи з Бінгемтонського університету штату Нью-Йорк дійшли такого висновку, перевіривши дітей, матері яких страждають депресією. Дітям показували фотографії сердитих, радісних і сумних облич, і вимірювали реакцію зіниць на кожне зображення.

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У наступні два роки фахівці стежили за психологічним станом учасників експерименту, і виявилося, що у дітей, зіниці яких розширювалися при вигляді сумних облич, в цей період почали виявлятися симптоми депресії.

При цьому діти, у яких розширювалися зіниці при вигляді радісних або злих осіб, в цей період ознак депресії не демонстрували.