Вчені склали список найкорисніших напоїв

Наявність у раціоні певних напоїв дозволяє омолодити і оздоровити організм, з'ясували фахівці. Отже, найбільш корисним був визнаний чай, передає meddaily.ru з посиланням на "Comandir". Найбільш ефективним вчені вважають білий чай. На другому місці стоїть зелений чай. Чим менше ферментації переніс чай, тим він корисніший за рахунок вмісту великої кількості поліфенолів.

Далі йде каркаде, відомий також як напій фараонів. Він робиться на основі рослини Hibiscus sabdariffa, що містить антоціани. Саме вони дають напою червоний колір. Також каркаде містить вітамін Р, що зміцнює стінки кровоносних судин.

Кава опинилася на третьому місці. Вона блокує роботу ряду сигнальних шляхів, тим самим, піднімаючи настрій, підвищуючи продуктивність при стомленні, увагу, покращуючи пам'ять. Також кава корисна для серцево-судинної системи. У свою чергу, какао не дає склеюватися тромбоцитам, позитивно впливаючи на судинний статус.

Томатний сік - п'ятий пункт - покращує зір. А ряд досліджень показав, що томатний сік допомагає боротися з раком. На шостому місці відвар шипшини, найбагатший вітаміном С. Його слід приймати навіть при переломах кісток для прискорення процесу регенерації. На останньому місці в списку корисних напоїв розташувалося червоне вино, зміцнює імунітет.