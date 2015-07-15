Три селфі в день - привід занепокоїтися про свою психіку, кажуть медики

Зараз фахівці все частіше говорять про справжню епідемію одержимості селфі. Вітчизняні експерти підрахували, кількість селфі, може свідчити про розвиток повноцінного психічного розладу, пише meddaily.ru/ з посиланням на "Московський комсомолець". Отже, прикордонний стан спостерігається у людей, що роблять по три селфі в день. Причому, вони можуть і не викладати ці фотографії в Мережу.

З іншого боку, якщо три фотографії щодня людина завантажує у Мережу, у неї, швидше за все, психічний розлад. П'ять-шість селфі говорять про хронічний стан і наявність компульсивного синдрому.

До речі, Інтернет-залежність, включаючи залежність від селфі, слід занести у перелік психічних розладів, вважає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Як зазначає головний психіатр Москви Борис Циганков, зараз йде підготовка нової Міжнародної класифікації хвороб МКБ-11. Туди, ймовірно, ввійде Інтернет-залежність. Підсумковий варіант буде в 2017 році.