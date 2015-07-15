Мігрень викликає структурні порушення в головному мозку

Мігрень не просто погано впливає на мозок, а викликає в ньому структурні порушення.

Виявляється, така хвороба, як мігрень має не просто негативний вплив на головний мозок, а викликає в ньому структурні порушення. Таку інформацію озвучила група вчених з Данії та США, яка проаналізувала результати 19 попередніх клінічних досліджень, пише telegraf.com.ua.

У дослідженнях брали участь пацієнти, які страждають на мігрень. Причому різних видів: як з аурою (коли нападу передують неврологічні симптоми), так і без аури. Структури головного мозку таких пацієнтів на різних стадіях вивчалися з допомогою магнітно-резонансної томографії.

У підсумку виявилося, що мігрень з аурою на 68%, а мігрень без аури на 34% підвищують ризик ушкодження білої речовини головного мозку. А наявність аури і зовсім на 44% підвищує ризик виникнення инфарктоподобніх вогнищ в тканинах мозку. Також, що страшно, у таких людей ще й відзначено зменшення обсягу сірої і білої речовини мозку у порівнянні зі здоровими людьми.