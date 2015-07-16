Вчені розробили неінвазивний лазерний глюкометр

Творці приладу сподіваються, що в майбутньому їх розробка дозволить пацієнтам з діабетом відмовитися від болючих уколів при заборі крові для глюкометра, пише Ремедіум.

Принцип дії нового пристрою заснований на вимірюванні флуоресцентного випромінювання іонів, довжина хвилі якого змінюється залежно від рівня глюкози в крові. За словами вчених, визначення концентрації глюкози займає не більше 30 секунд, а отримані дані відображаються на моніторі комп'ютера, до якого підключений пристрій.

В даний час учені працюють над скороченням розмірів лазерного глюкометра, щоб створити портативний пристрій для контролю рівня глюкози в режимі реального часу.