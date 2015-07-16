Вчені розробили неінвазивний лазерний глюкометр
10:10, 16 липня 2015Зарубіжні новини
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Фахівці з Університету Лідса у співпраці з компанією NetScientific розробили лазерний сенсор, який дозволяє неінвазивно виміряти рівень глюкози в крові.
Визначення концентрації глюкози займає не більше 30 секунд, а отримані дані відображаються на моніторі комп'ютера, до якого підключений пристрій / www.dsnews.ua
Творці приладу сподіваються, що в майбутньому їх розробка дозволить пацієнтам з діабетом відмовитися від болючих уколів при заборі крові для глюкометра, пише Ремедіум.
Принцип дії нового пристрою заснований на вимірюванні флуоресцентного випромінювання іонів, довжина хвилі якого змінюється залежно від рівня глюкози в крові. За словами вчених, визначення концентрації глюкози займає не більше 30 секунд, а отримані дані відображаються на моніторі комп'ютера, до якого підключений пристрій.
В даний час учені працюють над скороченням розмірів лазерного глюкометра, щоб створити портативний пристрій для контролю рівня глюкози в режимі реального часу.
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