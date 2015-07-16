Влада Греції заборонила експорт ліків

Також заборона експорту має на меті перешкодити спекулянтам вивозити ліки в інші європейські країни, де препарати можуть коштувати дорожче, повідомляє Reuters.

У МОЗ Греції заявили, що регуляторні органи зафіксували підвищення рівня реекспорту ліків. Тому будуть проведені додаткові перевірки фармацевтичних експортерів.

Згідно з торговими правилами Європейського союзу, купівля ліків в одній європейській країні за низькою ціною і продаж їх в інший дорожче не є порушенням закону. Хоча фармвиробники виступають за заборону реекспорта лікарських засобів у Греції, багато оптові організації виступають проти цього заходу.

На які саме ліки буде поширюватися заборона поки невідомо.