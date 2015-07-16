Діти з малозабезпечених сімей ризикують своїм здоров'ям заради успіху

Згідно з дослідженням Північно-Західного університету, документально підтверджено, що діти з малозабезпечених сімей зазвичай мають неповну освіту, мають більш слабке здоров'я і частіше залучаються до кримінальної відповідальності, порівняно з однолітками із забезпечених родин, пише medkarta.com.

Щоб згладити ці розходження, політики все частіше виступають за програми, що забезпечують людей з низьким доходом професійною підготовкою, яка сприяє самоконтролю, а також прищеплює риси оптимізму та наполегливості.

Проте, як стверджують дослідники, долаючи різні життєві перешкоди, молоді люди можуть понести деякі фізичні втрати, пов'язані з невідступним прагненням до своїх цілей, що може сильно підірвати здоров'я, особливо в умовах різних дискримінацій в соціумі, що ускладнюють процес досягнення поставлених цілей.

Автор дослідження Григорій Міллер заявив, що за деякими відомостями, для малозабезпеченої молоді, самоконтроль може виступати як двосічний меч. Академічна успішність та психологічна перебудова, діючи одночасно, можуть підірвати фізичне здоров'я. Дослідники виявили, що ті підлітки, які мали високі рівні саморегуляції або здатність зосередитися на довгострокових цілях, жили краще по цілому ряду психологічних результатів.

Григорій Міллер додав, що психологічно успішні підлітки з високим рівнем самоконтролю, схильні накопичувати біологічно старі клітини щодо їх хронологічного віку. Така тенденція характерна саме для молоді з малозабезпечених сімей, при якій спостерігаються приховані біологічні витрати для підвищення саморегуляції і досягнення успіху.