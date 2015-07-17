Дерева корисні для здоров'я людини, у цьому переконалися вчені

За їх словами, найкраще жити поруч з лісом чи парком, і регулярно гуляти там. Декому же достатньо хоча б одного контакту з деревом, передають meddaily.ru з посиланням на "Новини Росії". Причому, цей ефект підтверджують і психологи, і лікарі широкого профілю.

Зелені насадження допомагають людині відчувати себе молодшою і здоровішою. Вони позитивно позначаються на психіці, стимулюють роботу серця, активізують обмін речовин, знімають головний біль, зменшують наслідки стресу. Співробітники Університету Чикаго зробили цей висновок, обстеживши 5000 осіб. Також в розрахунок приймалася близькість зелених насаджень.

Вчені підрахували, скільки дерев припадає на одного мешканця міста. Виявилося, люди, що живуть в безпосередній близькості від парків, рідко звертаються за медичною допомогою до кардіологів і психіатрам. Більш того, у них знижений ризик раку і діабету. Раніше було доведено, що люди, які живуть поряд з парками, садами та іншими зеленими насадженнями, відчувають себе набагато краще і більш задоволені життям, ніж інші.