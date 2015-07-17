Спалах Еболи у Ліберії повторився через людину, яка вже хворіла на лихоманку

Результати секвенування вірусу, виділеного із зразка крові першої жертви нового спалаху, не виявили варіацій, властивих вірусу, що викликав епідемію в Гвінеї та Сьєрра-Леоне, пише Ремедіум.

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Ліберія була оголошена ВООЗ вільної від лихоманки Ебола 9 травня, через шість тижнів після смерті останнього інфікованого геморагічної лихоманкою. Проте в кінці червня був зафіксований новий випадок смерті від лихоманки. За офіційними даними другий спалах захворювання призвів до інфікування 6 осіб.