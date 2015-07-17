Перші ознаки хвороб серця і судин помітні вже у 5 років

Зокрема, це пов'язано з нестачею вітаміну D. На тлі поширення дитячих сонцезахисних засобів дефіцит вітаміну зустрічається досить часто, адже D виробляється на сонці. Що стосується хвороб серця, то вони у всьому світі вбивають понад 7 мільйонів осіб, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Часто проблеми викликані також підвищеним рівнем холестерину. І тепер вчені знайшли зв'язок між показниками холестерину (ліпопротеїнів низької щільності) і вітаміну D у дітей від року до п'яти років. Раніше фахівці вже говорили про зв'язок нестачі вітаміну у дорослих з серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, високим тиском і діабетом.

Нове дослідження повністю сфокусувалося на рівні вітаміну у дітей (у раціоні той надходив з молока) і загальному рівні холестерину в крові. Виявилося, що чим вищий рівень вітаміну, тим нижчі показники холестерину. Отже, можна вже в ранньому віці змінити раціон і спосіб життя, щоб запобігти розвитку хвороб.