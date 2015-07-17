Сезон народження визначає фізичну активність людини

Дослідники з Англії в ході опитування і вивчення способу життя 14 тисяч дітей і підлітків прийшли до цікавого висновку, пише tvoymalysh.com.ua.

Виявилося, що сезон, в який дитина з'явилася на світ, впливає на її поведінку в майбутньому. Велика добірка даних спостережень та опитувань, дають підставу припускати, що час народження людини в якійсь мірі пророкує її активність. Мова саме про фізичну активність дітей.

Виявляється, діти, народжені восени, фізично більш активні, ніж їх «весняні» однолітки.

«Осінні» малюки в середньому на 10 % проявляють більше фізичної активності, ніж ті, які з'явилися на світ навесні. Причому ця тенденція зберігається і в більш дорослому віці, - стверджують вчені. Причини такого становища поки що невідомі.

Можливо, осінні діти отримують більше вітамінів, так як основний період їхнього внутрішньоутробного життя потрапляє на щедру пору року, а значить, вони міцніші від народження.

У будь-якому випадку, вчені бачать користь від результатів цього дослідження у тому, що отримані знання можна буде застосувати для оптимізації фізичних навантажень на учнів, з урахуванням дати їх народження.

Важливим також буде враховувати цей фактор при підготовці спортсменів.