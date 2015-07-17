Смартфон діагностує депресію у 87% випадків - психологи

За даними медиків, хоча пацієнт може імітувати посмішку або видавати вивчені відповіді в опитувальнику на депресію, він не зможе обдурити програму, яка зчитує час, проведений за телефоном, а також дані датчика GPS, пишуть Новини Ізраїлю. Згідно з висновками вчених, тривалий час активності в телефоні, довге перебування вдома і відвідування обмеженої кількості місць свідчать про депресію.

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Провівши двотижневе випробування, психологи виявили, що пацієнти без депресії в середньому проводили за телефоном 17 хвилин в день, а депресивні – 68 хвилин. Крім того, вдалося відстежити, що з розвитком симптомів депресії пов'язаний нестійкий режим дня і робота з дому.

Вчені відзначають, що за допомогою даних від гаджетів вони зможуть діагностувати наявність та тяжкість депресії, не задаючи зайвих питань пацієнту, так як тепер у їхньому арсеналі є об'єктивні поведінкові критерії. Більш того, необхідну інформацію лікар може отримувати пасивно, без яких-небудь зусиль з боку користувача.

Психологи планують включити відвідування різноманітних місць, регулярний режим і зменшення часу, проведеного за телефоном, в список рекомендацій щодо боротьби з депресією.