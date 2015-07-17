Ревнощі підвищують ризик щодо алкоголізму - вчені

Дані дослідження допоможуть в діагностиці пацієнтів, схильних до ризику розвитку алкоголізму / Фото: УНІАН

В ході дослідження 277 осіб, близько 90% яких становили жінки, вчені запропонували респондентам відповісти на кілька питань щодо романтичних стосунків і вживання алкоголю. Результати виявили, що найчутливіші до своїх партнерів учасники, чиї самооцінка залежить від романтичних стосунків, частіше за інших вдаються до алкоголю, щоб впоратися з нападом ревнощів, пишуть Новини Ізраїлю. Така поведінка було властиво тим, хто був не задоволений своїми стосунками і відчував відірваність від партнера.

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На думку дослідників, їхні дані вперше дали змогу показати зв'язок між цими факторами, і простежити, як емоції, думки пов'язані з потенційно небезпечною поведінкою. Вони сподіваються, що отримані дані допоможуть у діагностиці пацієнтів, схильних до алкоголізму.

Доктор Анджело Дибелло, один з авторів дослідження, зазначає, що в майбутньому важливо зрозуміти, яку роль відіграють ревнощі в більш широкому контексті проблемної поведінки.