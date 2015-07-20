Причина передчасних пологів у вагітної може ховатися в її дитинстві

Жінки, що переживали в дитинстві хронічний стрес, мають підвищений ризик передчасних пологів, з'ясували вчені Університету Альберти. Якщо розрахувати цей ризик заздалегідь, то і терапію можна почати максимально рано. Це значно покращить результати вагітностей, говорить доктор Девід Олсон.

Відомо: передчасні пологи - одна з провідних причин смерті дітей у віці молодше 5 років. Діти, яким вдається вижити, мають підвищений ризик розвитку різних проблем зі здоров'ям протягом життя, пише meddaily.ru з посиланням на The Edmonton Journal.

В останньому дослідженні взяли участь більш як 200 жінок, які вже народили. Їм довелося відповісти на ряд питань, що стосувалися хронічного стресу. Виявилося: якщо жінка відповідала "так" на 4 з 10 питань про стрес, ризик передчасних пологів підскакував на 50%.

А ось нетривалий гострий стрес або травматична подія під час вагітності не підвищували ризик. Фахівці радять жінкам з групи ризику особливу увагу приділяти правильному харчуванню, здорового способу життя та методам зниження стресу під час вагітності.