Щоб зберегти струнку фігуру, потрібно більше спати

12:08, 20 липня 2015
Зарубіжні новини
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Недосипання є одним з факторів, що сприяє розвитку ожиріння.

Во время сна те участки мозга, которые отвечают за аппетит, угнетаются / Фото: dom-lady.ru

Шведські вчені провели одне дуже просте дослідження, яке допомогло їм виявити хитру закономірність. Виявляється, недосипання є одним з факторів, що сприяють розвитку ожиріння, повідомляє scienceblog.ru.

Ті люди, які постійно недосипають, вживають в їжу більше продуктів і при цьому віддають перевагу шкідливій їжі. До такого висновку вчених наштовхнув невеликий експеримент, в якому взяли участь добровольці. Охочих знайшлося багато, бо випробування по суті не вимагало від них нічого складного. Людей спочатку добре нагодували, а потім одній групі людей запропонували виспатися, а інший — зайнятися іншими корисними справами. Через деякий час учасників двох груп відправили за покупками. Після аналізу куплених продуктів з'ясувалося, що люди з першої групи придбали майже на 18% більше продуктів харчування. Причому особливу перевагу вони віддавали висококалорійній їжі. Ті ж, хто перед походом в магазин виспався, придбали на 9% менше висококалорійних продуктів.

Вчені пояснюють таку особливість тим, що у людей, які не виспалися, мозок змушений споживати набагато більше калорій, а під час сну ті ділянки мозку, які відповідають за апетит, пригнічуються. Саме тому навіть якщо ми ляжемо спати голодними, то на ранок відчуття голоду не буде таким сильним.

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