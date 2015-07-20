Перебіг хвороби Альцгеймера залежить від раси пацієнта

Вчені повідомили, що перебіг хвороби Альцгеймера розрізняється у пацієнтів, які належать до різних рас. Дані дослідження, що підтверджує це, представлені в журналі Neurology, повідомляє Медпортал.

Раніше проведені дослідження показали, що афроамериканці мають більшу схильність до розвитку захворювання. Група вчених під керівництвом Лізи Барнс (Lisa Barnes) продовжила вивчення відмінностей, які спостерігаються у представників різних рас, які страждають від хвороби Альцгеймера. У дослідженні взяли участь 122 добровольця, з яких 41 особа належала до негроїдної раси, а інші учасники — до європеоїдної раси.

Вчені провели дослідження тканин головного мозку добровольців. Виявилося, що майже у всіх пацієнтів спостерігалися зміни в тканинах мозку, зокрема, автори дослідження виявили бляшки бета-амілоїду. При цьому у 71% пацієнтів, що належать до негроїдної раси, були виявлені ознаки не тільки хвороби Альцгеймера, але і інших патологій. Серед представників європеоїдної раси цей показник становив 51%. Крім того, у афроамериканців частіше діагностували захворювання кровоносних судин.

«Ліки, які в даний час застосовуються для лікування хвороби Альцгеймера, впливають на певний тип патології в головному мозку. Дані про змішану картину захворювання, яку ми спостерігаємо у випадку афроамериканців, дозволять розробити нові способи лікування для цієї групи пацієнтів», — вважає Барнс. Вчені нагадали, що найчастіше в дослідженнях хвороби Альцгеймера беруть участь представники європеоїдної раси. «Отримані дані підтвердили небезпеку, пов'язану з узагальненням результатів, які були отримані за участю пацієнтів тільки однієї раси», — додали автори дослідження.