Розроблено пристрій для дистанційної доставки ліків у тканини мозку

У наукових виданнях вже опубліковані результати перших досліджень системи на гризунах, пише Ремедіум.

«Всередині пристрою встановлені мікрофлюїдні трубки і мікроскопічні насоси, проте він має таку ж м'якість, як і тканини мозку. Прилад може знаходитися і функціонувати в мозку протягом тривалого часу без ризику пошкодження нейронів або розвитку запалення», - розповів один з розробників системи.

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У рамках експерименту пристрій шириною з волосся людини було імплантовано в мозок лабораторної миші. За допомогою дистанційного пульта управління вчені вводили препарат, під впливом якого на певну частку мозку, миша починала бігати по колу.

За словами розробників, в майбутньому їх пристрій допоможе в терапії болю, депресії, епілепсії та інших неврологічних порушень шляхом максимально точної доставки ЛЗ. Також система допоможе знизити ризик розвитку побічних ефектів препаратів.