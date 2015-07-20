У Китаї 3-річній дівчинці пересадили череп, виготовлений за технологією тривимірного друку

У китайської 3-річної дівчинки було рідкісне захворювання, коли рідина накопичується в черепі, і створює тиск на мозок, одночасно змушуючи черепні кістки рости, пишуть Новини Ізраїлю. На частку її голови припадала половина маси тіла, і дівчинка не могла пересуватися.

Лікарі встановили, що 80% обсягу черепа займає рідина, і провели 17-годинну операцію, видаливши кістки склепіння черепа і відкачавши рідину. Потім вони встановили імпланти з титанової сітки, зроблені за допомогою сканування по технології тривимірної друку.

Дівчинка почуває себе нормально, і незабаром одужає. У міру її дорослішання титанова сітка обросте кістковою тканиною.