Дітям, яких виховують бабусі, загрожує ожиріння

Бабусі і дідусі, які проявляють підвищену турботу про онуків, можуть спровокувати у тих розвиток ожиріння, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Все просто: бабусі нерідко перегодовують дітей, практикують надмірну опіку, не даючи онукам займатися фізичною діяльністю, допомагати по дому. А все це підвищує ризик ожиріння.

За даними фахівців Університету Бірмінгема, старше покоління погано розуміє ризики неадекватного виховання, поганого харчування та впливу ожиріння на дитяче здоров'я. Наприклад, багато хто впевнені, що хвороби, пов'язані з ожирінням, зустрічаються тільки у дорослих. Хтось взагалі вважає: діти не повинні бути худими. Як показало дослідження, діти, за якими стежать бабусі і дідусі, частіше споживають шкідливі продукти і напої.

Ще одне зауваження: старше покоління, як правило, оцінює вагу дитини, порівнюючи її з однолітками, а, не звертаючись до професійної думки. За словами експертів, медикам варто консультувати не тільки батьків, але бабусь і дідусів дітей.