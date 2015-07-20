Куркума - потенційні ліки проти діабету

Університет Дослідної групи Nutraceuticals шукає кандидатів для випробування індійської спеції (куркуміну) разом з Омега-3. На думку вчених, ця комбінація повинна запобігти або відстрочити розвиток діабету 2 типу, пише meddaily.ru з посиланням на Xinhua.

Суміш покликана придушити систематичне запалення, яке впливає на вироблення інсуліну і його роботу. Відомо: і Омега-3, і куркумін є потужними протизапальними агентами. Фахівці збираються одній групі добровольців давати тільки куркумін, другій - Омега-3, третій - комбінацію, а четверта буде контрольною.

Куркумін і Омега-3 по-різному пригнічують запалення. І не виключено, що комбінований ефект буде вкрай потужним. Також вчені сподіваються на відсутність серйозних побічних ефектів терапії. Куркумін століттями використовують для загоєння ран, купірування запальних процесів. А добавки з Омега-3 входять в число найпопулярніших. Тому немає підстав переживати з приводу безпеки.