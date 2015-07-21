Порушення добових ритмів підвищує ризик розвитку небезпечних захворювань

Голландські вчені показали, що порушення циркадних ритмів підвищує ризик розвитку небезпечних захворювань, наприклад, раку, повідомляє Медпортал.

Незважаючи на те, що вчені давно обговорюють взаємозв'язок між порушенням сну і виникненням хвороб, підтвердити ці дані в ході досліджень проблематично: в експериментах, за результатами яких можна було б визначити, чи є порушення біоритмів причиною або наслідком хвороб, представлено занадто багато змінних.

Автори нового дослідження вирішили спростити експеримент, вивчивши, як порушення циркадних ритмів впливає на здоров'я мишей. Для цього вчені відібрали самок мишей з генетичною схильністю до розвитку раку молочної залози. Серед жінок до цієї категорії відносяться ті, в геномі яких спостерігаються мутації в генах BRCA1, BRCA2 або p53.

Зазвичай пухлини розвивалися у тварин приблизно через 50 тижнів, однак при порушенні циркадних ритмів новоутворення з'являлися на вісім тижнів раніше. Крім того, маса тіла мишей збільшилася на 20% порівняно з тими тваринами, які жили в нормальних умовах. «Виходить, що тривалі зміни у добових ритмах є рушійним фактором при розвитку раку молочної залози, збільшення маси тіла, а також виникнення інших метаболічних порушень»,— вважає керівник дослідження Берт ван дер Хорст (Bert van der Horst).

Вчені пояснили, що механізми регуляції циркадних ритмів, а також механізми розвитку пухлин мають багато спільного у людини і мишей. «Ця модель надає нам нові можливості для подальшого вивчення того, як циркадні ритми впливають на організм», — додав ван дер Хорст. Дані дослідження представлені в журналі Current Biology.