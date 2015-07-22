Як погода впливає на організм людини

2013 року неврологи повідомили про один із найдивовижніших випадків в історії медицини – чоловіка, який вміє передрікати погоду за запахом. Наближення бурі змушувало йоговідчуватимайже нестерпний запах екскрементів скунса, змішаних із цибулею. Вчені були розгублені – наука не мала пояснень цих дивних симптомів.

Більшість із нас, на щастя, не має цього неприємного таланту. Але навіть незначні зміни в атмосфері, здається, впливають на наш організм.

І хоча науковці досить шукають пояснення цього, численні свідоцтва про нашу залежність від настрою природи не можуть не вражати.

Далі – про популярні міфи впливу погоди і справжні таємниці.

1) Дощ викликає напади ревматизму – можливо

Незважаючи на безліч історій про те, що волога і вітряна погода провокує запалення суглобів, висновки науковців щодо цього - ясні, як літо на Туманному Альбіоні.

Огляд дев'яти наукових досліджень, зроблений 2011 року, не виявивжодногопослідовного ефекту погоди на симптоми ревматоїдного артриту.

Популярний міф, припускають деякі науковці, може бути класичним прикладом "підтверджувального упередження" (тенденції шукати чи інтерпретувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала власні переконання або гіпотези. – Ред.).

Якщо ви заздалегідь впевнені, що дощ приносить вам погане самопочуття, ви, швидше за все, помітите саме ті дощові дні, коли ви відчували дискомфорт, і проігноруєте ті, коли все було прекрасно.

Тим не менш, ці висновки не є остаточними, і деякі науковці висловлюють протилежну думку. Можливо, плутанина виникає через те, що дуже важко врахувати решту факторів – що пацієнти одягали в ці дні чи де проводили час - удома чи на вулиці.

2) Падіння атмосферного тиску і головний біль

Вас притискає до землі? Не дивно, близько тонни повітря тисне на вашу голову в будь-який момент часу. Звучить так, ніби біль голови – цілком природна справа. Для деяких "щасливчиків" так і є.

Японський науковець із Медичного університету Доккіо Казухіто Кімото і його колеги попросили 28 пацієнтів, які страждають на мігрень, вести щоденник болю протягом цілого року. Порівнявши їхні записи з даними сусідньої метеостанції, дослідники виявили часту залежністьміж падінням тиску повітря і поганим самопочуттям учасників експерименту.

Хоча в експерименті доктора Кімото брала участь невелика група учасників, інше наукове дослідження, яке винайшло залежністьпродажів болезаспокійливих засобів від показників барометру, підтверджує ці дані.

Однією з причин може бути той факт, що падіння атмосферного тиску порушує роботу вестибулярного апарату – своєрідного резонатора в голові, який допомагає нам утримувати рівновагу. Це викликає напади запаморочення, а потім і мігрень.

3) Від холоду серце завмирає

Крім того, що зима – це сезон застуд та грипу, для неї також характерне зростання серцевих нападів.

За одним дослідженням китайських науковців, смертність від серцево-судинних захворювань взимку на 40% вища, ніж весною і влітку.

Незважаючи на багаторічні наукові розвідки в цьому напрямку, точного пояснення цього поки не існує. Хоча китайське дослідження показало, що холод може викликати підвищення артеріального тиску, яке збільшує ризик серцевого нападу.

4) Більше сонця – більше хлопчиків

Ви думаєте, що населення планети ділиться на чоловіків та жінок у пропорції 50:50?

Та цей показник може суттєво коливатисязалежно від погодних умов. Наприклад, у північній півкулі в теплу пору року зачинається більше хлопчиків, ніж узимку.

А одне цікаве спостереженняпоказало, що через 9 місяців після періоду неймовірно сильного смогу в Лондоні в грудні 1952, мешканки британської столиці народили більше дівчаток, ніж хлопчиків. Чому так відбувається – цілковита таємниця. Можливо, температура змінює гормональний фон чи впливає на вироблення сперми.

Дехто стверджує, що це - еволюційний механізм захисту людського роду. Чоловіки мають значно менші репродуктивні шанси, ніж жінки, у складних умовах зовнішнього середовища, тому коли ці умови погіршуються, наш організм робить вибір на користь жіночих генів.

У будь-якому разі, цей ефект незначний і може варіюватися від регіону до регіону. Хоча ці тенденції цікаві з точки зору біології, керуватися ними у плануванні сім'ї, звісно, не варто.

5) Смерть від космічних променів

Сонце постійно надсилає на Землю геомагнітні бурі та космічні промені. Атмосфера Землі має захищати нас від найгіршого впливу космічної погоди, але ми не можемо бути в повній небезпеці.

Команда литовських вчених нещодавно дослідила понад мільйон смертей упродовж 25 років. Науковці виявили, що смертність від серцево-судинних захворювань та інсульту зросталапід час екстремальних космічних явищ.

Ще більш несподіваним є інше дослідження. Виявилося, що народжені в період підвищеної сонячної активності живуть в середньому на п'ять років менше, ніж ті, хто народився у більш спокійний час. Науковці також помітили деякий негативний вплив на здатність до зачаття.

Очевидно, що поки що ми не маємо достатньої кількості досліджень, щоб підтвердити ці дані або пояснити них.

Важко усвідомити той факт, що наше здоров'я може залежати від чогось настільки непередбачуваного, як погода на Землі, не кажучи вже про бурі заряджених частинок за 92 мільйони кілометрів від нашої планети.