ВООЗ назвала країну з найнижчим відсотком курців

Туркменістан є країною з найнижчим відсотком курців в усьому світі. Про це, як повідомляє РІА Новини, заявила генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Чен.

У країні курять лише 8% населення, уточнила вона під час виступу на Міжнародному медичному форумі, присвяченому 20-річчю прийняття Державної програми Туркменістану «Здоров'я».

Глава секретаріату рамкової конвенції ВООЗ по боротьбі проти тютюну Віра да Коста е Сільва побажала досягти показника у 5%. «У XX столітті в результаті куріння загинули близько 100 мільйонів осіб, це більше ніж в результаті двох світових воєн разом взятих. При збереженні нинішніх темпів, число смертей, викликаних тютюном, в поточному сторіччі досягне мільярда. При цьому вживання тютюну знижується в розвинених країнах і зростає в бідних», - заявила вона.

У 2000 році в Туркменістані ввели штрафи за куріння в громадських місцях. Також там діє заборона на будь-яку рекламу тютюнових виробів та куріння за кермом. В 2011 році різко зросли ціни на тютюн. Зараз одна пачка сигарет в країні коштує як 16-40 літрів бензину.