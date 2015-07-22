Гра на музичних інструментах змінює мозок
Краще розвивається мова, людина стає більш сприйнятливою до звукових нюансів.
Вчені зі США виявили, що заняття музикою здатні поміняти розвиток мозку підлітків.
Даний експеримент проходив у одній з середніх шкіл Чикаго. Сорок дітей одного віку були поділені на 2 групи: перша частина по 2-3 рази на тиждень ходила на уроки гри на музичних інструментах, а інші діти в цей час займалися в спортивних секціях, пише aspekty.net.
На початку та в кінці експерименту всіх підлітків випробували на нейронні реакції на звук і мовні навички. Як з'ясувалося, мозок дітей, які ходили на музичні заняття, швидше відповідав на звук. Також вони були більш сприйнятливі до звукових нюансів.
Також за 3 роки дослідження у дітей відбувався розвиток мовних навичок, однак у тих, хто займався музикою, поліпшення було більш видимим.
Вчені повідомили, що заняття музикою впливають на мозок, в тому числі, роблячи кращою звукову пам'ять.
«В умовах обмеженого фінансування музична складова освіти найчастіше йде під скорочення однією з перших. Наша робота доводить, що музиці обов'язково має знайтися місце в середній школі» – повідомила доктор наук Ніна Крауз.