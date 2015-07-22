Гра на музичних інструментах змінює мозок

Вчені зі США виявили, що заняття музикою здатні поміняти розвиток мозку підлітків.

Даний експеримент проходив у одній з середніх шкіл Чикаго. Сорок дітей одного віку були поділені на 2 групи: перша частина по 2-3 рази на тиждень ходила на уроки гри на музичних інструментах, а інші діти в цей час займалися в спортивних секціях, пише aspekty.net.

На початку та в кінці експерименту всіх підлітків випробували на нейронні реакції на звук і мовні навички. Як з'ясувалося, мозок дітей, які ходили на музичні заняття, швидше відповідав на звук. Також вони були більш сприйнятливі до звукових нюансів.

Також за 3 роки дослідження у дітей відбувався розвиток мовних навичок, однак у тих, хто займався музикою, поліпшення було більш видимим.

Вчені повідомили, що заняття музикою впливають на мозок, в тому числі, роблячи кращою звукову пам'ять.

«В умовах обмеженого фінансування музична складова освіти найчастіше йде під скорочення однією з перших. Наша робота доводить, що музиці обов'язково має знайтися місце в середній школі» – повідомила доктор наук Ніна Крауз.