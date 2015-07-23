Пісок з пляжу виявився джерелом смертельно небезпечних патогенів

Піщаний пляж - досить небезпечне місце. Причому, немає значення, чи йдеться про морське узбережжя, або про пляжі біля річки. За словами лікарів, в піску живуть мільйони небезпечних бактерій, здатних зашкодити здоров'ю людини, пише meddaily.ru з посиланням на "МК.RU".

Як показав аналіз, що проводився на Гавайських островах, пісок буквально кишить патогенами. І в цих умовах вони живуть набагато довше, ніж, наприклад, в морській або річковій воді. Зокрема, зростанню бактерій сприяють сонячні промені й тепло. До виявлених в піску патогенів вчені віднесли кишкову паличку та інші мікроорганізми, які можна знайти в калових масах.

Ці патогени легко переносяться з піску на одяг, пляжний рушник. А звідти вже досить швидко потрапляють і в організм. Фахівці підкреслюють: після пляжу слід ретельно позбавлятися від піску. Особливо це стосується власників слабкого імунітету, дітей і літніх людей. До речі, саме діти потрапили в групу підвищеного ризику через любов до піщаних замків і практику закопуватися в пісок.