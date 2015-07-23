Роботи-хірурги "вбили" 144 пацієнти

Фахівці Медичного центру університету Раша задалися питанням ефективності використання роботів в хірургії. В ході проведення аналізу даних, зібраних за 13 років, вчені помітили, що роботи в деяких випадках не здатні впоратися з поставленими завданнями, що призводить до загибелі людей, пише scienceblog.ru.

Згідно з даними дослідження, опублікованими на офіційному ресурсі бібліотеки Корнельського університету, за 13 років роботи-хірурги стали причиною смерті 144 пацієнтів. При проведенні своєї роботи чиказькі дослідники використовували інформацію, надану Управлінням по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Це управління з початком масового використання в медичних установах робототехніки зобов'язало абсолютно всі клініки повідомляти навіть про найменші промахи і помилки, допущені роботами. Але в першу чергу медперсонал повинен звітувати про летальні наслідки в ході таких операцій.

Для аналізу управління також надало вченим деякі звіти, отримані з приватних клінік, де використовуються аналогічні технології.

Вчені з Чикаго були просто шоковані отриманими даними. Виявилося, що на 10 000 операцій припадає близько 1500 помилок або невдач, які обернулися для пацієнта негативними наслідками. Але фахівці стверджують, що ця цифра може бути набагато більшою, бо управління не має вичерпних даних з цього приводу.

Серед негативних наслідків експерти виділили кілька, які найбільш часто зустрічаються. У 193-х випадках пацієнти постраждали під час операції через загоряння або іскріння робота. У 100 випадках згорілі частини обладнання потрапляли в тіло пацієнта, причому через це один пацієнт помер. Через неконтрольованого руху робота загинуло 2 пацієнта і ще близько 50 операцій мали негативні наслідки. Крім цього 800 операцій супроводжувалися виникненням технічних помилок.

Але при цьому вчені відзначають, що тільки 60% летальних випадків сталися винятково з вини робота. У всіх інших випадках смерть пацієнта настала внаслідок ризикованості самої операції або помилок людини-хірурга.