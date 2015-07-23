Психологи назвали головну причину агресивності дітей

Дитяча агресивність для деяких батьків стає справжньою проблемою, причому вона не супроводжується ніякими явними причинами такої поведінки. Але агресія по відношенню до однолітків, іграшок або навіть батьків обумовлена поведінкою самих дорослих.

Іноді дитині може здаватися, що дорослі ведуть себе агресивно, хоча насправді це не так. В таких випадках батьки повинні пояснити дитині, що означає їхня поведінка, пише scienceblog.ru.

Для доказу залежності агресивності дитини від поведінки батьків вчені провели невелике дослідження. Тривало воно протягом 4 років. Протягом усього цього часу експерти спостерігали за поведінкою близько 1300 дітей та їх батьків. Психологи помітили, що коли дитина сприймає як агресивну поведінку батьків (при цьому деякі дії зовсім такими не є), то і сама починає себе так вести.

Саме тому психологи радять починати виховання своєї дитини і формування її характеру із себе самого, оскільки діти завжди будуть брати приклад з батьків.