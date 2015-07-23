Медики назвали продукт, необхідний для організму кожної людини

Вченим вдалося виявити продукт, який необхідний кожній людині.

За словами вчених, мова йде про курячі яйця. Слід зауважити, що цей продукт є одним з найбільш вітамінізованих і корисних. Більш того, його рекомендують використовувати практично всі науковці. Нещодавно досліди показали, що даний компонент харчування має ряд цілющих властивостей, пише cikavosti.com.

Як зазначають дієтологи зі Сполучених Штатів Америки, кожному хлопцеві, як і дівчині, слід включати в свій раціон одне куряче яйце. У разі, якщо у індивіда зафіксований діабет або підвищений рівень холестерину, йому буде досить з’їдати 3-4 яйця в тиждень. Завдяки експериментам медики з Американської Асоціації довели існуючу на сьогодні гіпотезу про користь і шкоду використання даного інгредієнта.

За словами представників науки, жовток містить омега-3 кислоти, лютеїн, зеаксантин та вітаміни Е, В12. Подібні компоненти вкрай важливі для здоров’я очей чоловіків і жінок. Як заявили вчені, яєчний білок має в своєму складі всього 16 калорій.