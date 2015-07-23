Глітазони здатні знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона

Гіпоглікемічні препарати з класу глітазонів можуть знижувати ризик розвитку хвороби Паркінсона / Фото УНІАН

Про це заявили вчені з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (London School of Hygiene & Tropical Medicine), що опублікували в PLOS Medicine результати результати ретроспективного когортного дослідження, пише Ремедіум.

У рамках роботи вчені проаналізували медичні дані більш 160 тис. пацієнтів, що проходять лікування проти діабету. З них 44697 вживали глітазони, а 120373 – інші протидіабетичні ЛЗ. Спостереження за пацієнтами тривали з 1999 по 2013 рік.

Згідно з отриманими даними, серед пацієнтів, які приймали препарати з класу глітазонів, частота діагностування хвороби Паркінсона була на 28% нижча, ніж серед тих, хто проходив терапію іншими лікарськими засобами.

Автори роботи відзначають, що результати їх дослідження підтвердили гіпотезу про перспективність вивчення агоністів рецепторів активації пероксисом гамма (PPARɣ) в терапії хвороби Паркінсона. Раніше були проведені відповідні експерименти в лабораторних умовах, однак не було даних про антипаркінсонічну активність глітазонів при їх застосуванні.