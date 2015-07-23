У Великій Британії вперше імплантували біонічне око

80-річний Рей Флінн страждає на суху макулярну дегенерацію - ця недуга розвивається з віком і є найбільш поширеною причиною втрати зору серед людей у розвинених країнах світу, повідомляє ВВС.

Через цей діагноз пан Флінн повністю втратив центральний зір.

Але тепер він використовує імплантат сітківки, який обробляє відео з мініатюрної камери, закріпленої на його окулярах.

Зображення перетворюються на електричні імпульси і передаються бездротовим каналом на масив електродів, прикріплених до сітківки.

Електроди стимулюють клітини сітківки, які все ще залишились у людини, а ті, своєю чергою, посилають інформацію в мозок.

Тепер Рей Флінн може розгледіти напрямок білих ліній на комп'ютерному моніторі і сподівається, що згодом імплантат допоможе йому покращити зір достатньо для того, щоб займатися садівництвом і шопінгом.

Імплантат Argus II розробила американська компанія Second Sight. Раніше пристрій використовували для відновлення зору пацієнтів, які втратили його внаслідок рідкісного захворювання, відомого як пігментний ретиніт.

Операція із його вживлення панові Флінну тривала чотири години.

"Прогрес пана Флінна справді чудовий, він бачить обриси людей і предметів дуже добре. Я думаю, що це може бути початком нової ери для пацієнтів із втратою зору", - сказав професор офтальмології та регенерації сітківки в університеті Манчестера Пауло Станга, який керував операцією.

На вікову макулярну дегенерацію, яку вперше спробували вилікувати за допомогою імплантата, страждають принаймні півмільйона людей у Великій Британії.