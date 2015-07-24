ВООЗ рекомендує боротися з курінням за допомогою оподаткування на тютюнові вироби

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління центру «Життя», експерт Українського центру контролю над тютюном Андрій Скіпальський, презентуючи п'ятий глобальний звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

«П'ятий звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я з глобальної епідемії рекомендує уряду подивитися на найбільш ефективну політику (у боротьбі з курінням - УНІАН) - це оподаткування тютюнових виробів, і використовувати її у своїх стратегіях. Ми сподіваємося, що уряд прислухається», - сказав Скіпальський.

За його словами, підвищення акцизів на тютюнові вироби незначно вплине на вартість сигарет в Україні з урахуванням поточного рівня інфляції в країні.

«Незважаючи на збільшення акцизів у 2014 році на 40%, реальні ціни, з урахуванням інфляції, на тютюнові вироби не зросли: за останні 12 місяців індекс споживчих цін становить 157,5%, при цьому ціни на хліб і хлібопродукти зросли на 70%, а на тютюнові вироби - тільки на 40% ... 26,7% додає до вартості сигарет близько 2 грн», - сказав експерт.

При цьому присутній на прес-конференції консультант п'ятого звіту ВООЗ з тютюнової епідемії Костянтин Красовський зазначив, що після підвищення акцизів тільки за перше півріччя 2015 року до бюджету надійшло на 1,5 млрд грн більше коштів порівняно з аналогічним періодом минулого року - 10 млрд грн .

«Але далі збільшення доходів не буде, тому що ставка акцизу практично зрівнялася. Тому ми виступаємо з ініціативою подальшого та істотного збільшення ставок акцизів в Україні, тому що це є основним чинником зниження розповсюдження тютюнопаління», - повідомив Красовський.

Він зазначив, що за даними Держстату, кількість курців в Україні з 2008 року скоротилася з 25,6% населення (10,1 млн осіб) до 20,9% (7,7 млн осіб) у 2014 році. Також за останні кілька років темпи зниження розповсюдження тютюнопаління в Україні є одними з найвищих у Європі. Так, з 2006 року стандартизований показник розповсюдження тютюнопаління скоротився до 30,7 з 45, або на 32%. Проте, за його словами, питання боротьби з курінням в Україні залишається актуальним.

Присутня на прес-конференції керівник відділу боротьби з неінфекційними захворюваннями Бюро ВООЗ в Україні Наталія Король зазначила, що ефективним методом боротьби з розповсюдженням тютюнової епідемії в Україні поряд з ціновою стратегією є й інші стратегії скорочення споживання тютюнових виробів населенням.

«Неможливо боротися з тютюнопалінням, підвищивши тільки ціну на тютюн і не запропонувавши дієву підтримку ... Лише за синхронної розробки національної системи допомоги у припиненні куріння», - сказала Король.

За її словами, основними стратегіями ВООЗ у боротьбі з курінням є здійснення моніторингу, захист від тютюнового диму, допомога у відмові від куріння, попередження про небезпеку тютюну, заборона реклами тютюну і підвищення акцизів на тютюнові вироби.

При цьому Король зазначила, що щорічно від хвороб, які безпосередньо залежать від споживання тютюну, у світі гине близько 6 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, в Україні у січні-червні 2015 року становив 41,3 млрд штук, що на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2014 року.

У 2014 році виробництво сигарет в Україні становило 86 млрд штук, що на 0,1% менше, ніж у 2013 році.