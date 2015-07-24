Тип мислення впливає на вибір музики - вчені

Їхнє дослідження, опубліковане в журналі PLoS One, показало, що чутливі люди віддають перевагу більш м'якій, нежвавій музиці, пише ВВС.

А люди, схильні аналізувати і систематизувати інформацію, зазвичай люблять музику в стилі панк або хеві-метал.

Вчені вважають, що це дослідження може вплинути на світ музичної індустрії.

Люди часто перемикають музичні канали у пошуках мелодії, яка їм подобається. Але для науковців залишається загадкою, під впливом яких саме чинників відбувається цей вибір.

Опитування слухачів

Щоб з'ясувати це питання, вчені досліджували поведінку чотирьох тисяч людей.

По-перше, учасників тестів попросили відповісти на запитання про себе. Тест був складений так, щоб за його підсумками людину можна було віднести або до емоційного, або до раціонального типу мислення.

Наприклад, учасників запитували, чи цікавляться вони, як влаштовані двигуни, а також дізнавалися, як добре їм вдається передбачати поведінку людей і розуміти їхні почуття.

Учасників дослідження попросили прослухати 50 коротких фрагментів музики 26 різних стилів і попросили оцінити кожен твір за десятибальною шкалою.

Люди, що живуть радше емоціями, частіше віддавали перевагу R&B, м'якому року і фолк-музиці. А схильні до аналізу зазвичай обирали авангардний джаз та хеві-метал.

Учасники з високими здібностями до співпереживання, скоріше за все, віддадуть перевагу творам Джефа Баклі і Нори Джонс. А любителям усе систематизувати, напевно, припаде до душі творчістю групи Metallica.

Вчені з'ясували, що навіть в одному жанрі люди обирали композиції різні за стилем та інтенсивністю виконання, залежно від типу їхнього мислення.

Аспірант Кембриджського університету Девід Грінберг припускає, що це дослідження можуть узяти на озброєння представники музичної індустрії.

"Величезні суми грошей вкладаються в розвиток алгоритмів, що обирають для вас музику, яку ви схотіли б послухати. Наприклад, програма Spotify в додатку Apple Music. Дізнавшись тип мислення людини, такі сервіси могли б коригувати свої пропозиції для слухачів", - зазначив пан Грінберг.