У польських лікарнях залишається 16 українців після аварії автобуса

У польських лікарнях залишається 16 громадян України після аварії автобуса неподалік міста Гарволіна.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Польщі у Facebook.

"За офіційною інформацією, наданою Головною повітовою комендатурою поліції в Гарволіні, станом на 24 липня 2015 р. у аварії загинуло 5 осіб (особи встановлені, родини поінформовані).

Із 47 осіб, які на момент аварії знаходились у рейсовому автобусі Долина-Варшава, в лікарнях Польщі залишається 16 осіб, з яких 4 – у тяжкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що консульськими посадовими особами України в Польщі забезпечено відвідання усіх постраждалих у медичних закладах, під час яких надано консульсько-правову допомогу.

З рідними постраждалих встановлено безпосередній контакт та повідомлено про стан їх здоров’я.

Генеральні консульства Республіки Польща у Львові та Луцьку надають візове сприяння родинам загиблих та постраждалих осіб з метою їх приїзду до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня у Польщі о 6.20 за місцевим часом на трасі S17 «Люблін-Варшава», в селі Гужно-Колонія біля Гарволіна (Мазовецьке воєводство) рейсовий автобус з українською реєстрацією, в якому перебували 49 громадян України, в’їхав у дерево на узбіччі дороги. В результаті аварії троє осіб загинули на місці, ще 2 особи померли у лікарні. Також були госпіталізовані 22 особи.

За попереднім даними розслідування польської прокуратури, причиною аварії автобуса скоріше за все, була перевтома водія, і він заснув за кермом.