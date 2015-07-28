Соціальні мережі підривають здоров'я молоді, попереджають медики

Якщо підліток проводить в день більше двох годин на Facebook, Twitter або Instagram, у нього підвищується ризик розумових проблем, психологічного дистресу і навіть суїцидальних нахилів, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Вчені порівняли час, що підлітки з групи добровольців витрачали на соцмережі, із звітами про психологічний стан, поданими самими підлітками. До дослідження були залучені підлітки, починаючи з сьомого класу. Майже 25% з них використовували соцмережі більше двох годин у день.

І для деяких соцмережі ставали справжньою проблемою. На думку експертів, необхідно використовувати всю силу соцмереж для профілактики та пропаганди психологічної допомоги. Соцмережі здатні зв'язати групи ризику серед молоді та експертів від медицини.