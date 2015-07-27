У 60 департаментах Франції обмежили споживання води

Про це повідомляє ВВС russian.

Зокрема, обмежувальні заходи торкнулися всі без винятку департаменти регіонів Землі Луари, Пуату-Шарант, Аквітанії, Центру, Бургундії і Оверні.

При оцінці ситуації, що складається в міністерстві екології використовують чотирисходинкову шкалу. Вищий, "червоний" рівень тривоги встановлений в 28 департаментах - він означає, що використовувати воду можна тільки в крайніх випадках.

Ще в 11 встановлений "жовтий" рівень загрози. У цих регіонах на 50% знижено подачу води на ферми. Також фермерам дозволяється поливати поля тільки три рази на тиждень. Також в цих провінціях запроваджено часткову заборону на миття машин.

Як відзначають метеорологи, цього року в найбільш постраждалих від посухи частинах країни кількість опадів була на 83% нижче норми. Основні причини посухи - великий антициклон, який кілька тижнів перебуває над територією країни, а також теплі вітри з Африки.

У липні на території Франції середня температура на три градуси перевищувала норму.