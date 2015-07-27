10 фактів про малярію

Протестувавши вакцину під назвою "Москірікс" (Mosquirix), розроблену британською фармацевтичною компанією GlaxoSmithKline, Європейське агенство лікарських засобів видало на неї позитивну рецензію.

Тепер Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має дослідити, чи безпечно давати цю вакцину дітям, які найбільше потерпають від цієї хвороби.

Науковці присвятили розробці протималярійної вакцини вже 30 років, тому схвальний відгук європейських фахівців був сприйнятий з величезним ентузіазмом, попри те, що деякі випробування показали неоднозначні результати.

Ось 10 фактів і статистичних показників, що змальовують "малярійну карту світу", а також унаочнюють медичні та економічні труднощі на шляху до подолання цієї загрозливої для життя хвороби.

1.На малярію – хворобу, що переноситься комарами, – ризикують захворіти 3,3 млрд жителів нашої планети, причому для третини цих людей ризик справді дуже високий – вони живуть у країнах, де щороку захворіває 1 з 1000 громадян.

2.У 2013 р. (останні річні дані, проаналізовані ВООЗ) у світі було зареєстровано 198 млн випадків хвороби і 584 тис. смертей. Але точні дані отримати важко, оскільки багато випадків лишаються незареєстрованими чи недіагностованими."Смуга непевності", як називають її фахівці, дуже широка: за оцінкою ВООЗ, кількість випадків хвороби у світі насправді може сягати і 283 млн, а кількість смертей – 775 тис.

3.Коефіцієнт росту захворюваності – річна кількість нових випадків хвороби по відношенню до числа людей у групі ризику – за останні 15 років зменшився у світі на 30%. Смертність також суттєво зменшилась – на 47%. Іншими словами, зараз від малярії помирає майже вдвічі менше людей, ніж на початку століття (з-поміж зареєстрованих випадків).

4.Існує надійно доведений зв’язок між малярією та бідністю: найвищі показники завжди спостерігаються у країнах з низьким доходом населення, більше того, серед найбідніших і маргіналізованих його верств.

У країнах із низькими доходами населення малярія посідає шосте місце у рейтингу з 10 найпоширеніших причин людської смерті. Особливо гостро ця медична проблема стоїть у тих країнах, де понад 75% населення живе менше ніж на 2 долари у день. Ці країни - переважно в Африці.

5.Страждає переважно Африка, але не тільки: за даними ВООЗ, малярія наразі присутня у 106 країнах. ВООЗ поділяє їх на чотири групи, залежно від успіхів у зменшенні числа заражень і смертей: контрольна група (країни з найбільшим ризиком), передліквідація, ліквідація та профілактика повернення хвороби.

6.Заражені малярійні комарі виступають переносниками хвороби, тоді як її збудниками у людей є п’ять різних видів паразитів, найсмертоносніший з яких – Plasmodium falciparum. Наразі малярію зазвичай лікують препаратами на основі артемізініну. Але нещодавні дослідження показали, щоPlasmodium falciparumвиробив резистентність до цієї речовини, про що свідчать очевидці з країн Південно-Східної Азії – а точніше, з деяких регіонів Камбоджі, Лаосу, Бірми, Таїланду та В’єтнаму.

7.Розпилення інсектицидів усередині приміщень – метод боротьби з малярією, що практикується в країнах, де вона поширена, і може берегти від хвороби протягом шести місяців – в останні роки поступово виходить з ужитку. У 2013 р. лише 4% світової групи ризику мали доступ до аерозольних інсектицидів (це навіть менше, ніж у 2010 році, коли цей показник становив 5%). З деяких країн, де цей метод ще застосовується, повідомляють, що комарі виробляють дедалі більшу резистентність до хімічних речовин у складі цих інсектицидів.

8.Програми з ліквідації малярії отримують значно менше фінансування, ніж потребують, заявляють фахівці з охорони здоров’я. У 2013 р. на рахунки надійшла лише половина коштів, що необхідні для досягнення річних цілей, встановлених міжнародними організаціями. Брак коштів складає 2,4 млрд доларів, і цю цифру необхідно зменшити, застрерігає ВООЗ.

9.Утім, не все так сумно. Є й реальний прогрес: наприклад, за останні 10 років фінансування профілактики та лікування малярії в Африці, де вона лютує найбільше, збільшилось на 20%.

Також суттєво поширився метод застосування протимоскітних сіток над ліжками: у частині Африки на південь від Сахари під такими сітками нині сплять 44% населення, тоді як десять років тому цей показник був зовсім нікчемний – лише 2%. Покращилась і діагностика пацієнтів з підозрою на малярію, адже рання діагностика є запорукою успішного лікування. Для цього тепер використовують спеціальні діагностичні комплекти, число яких у Африці збільшилось удвічі порівняно з 2010 р.

10. Поки вчені розробляли вакцину, число хворих дітей віком від 2 до 10 років стрімко зменшилось – теж майже вдвічі порівняно з 2010 р.

Що найважливіше, загальна смертність від малярії зараз менша, ніж будь-коли: станом на 2013 р. вона впала на 47% у всьому світі і на вражаючі 54% в африканському регіоні. Якщо і далі рухатись такими ж темпами, до кінця цього року смертність від малярії буде вдвічі меншою, ніж на початку століття.