Новий препарат позбавить від депресії за 24 години

Як показали перші дослідження ефективності дії нових ліків, більшість симптомів депресії зникають через добу після прийому препарату, пише med2.ru. Однак зазначимо, що засіб пройшов поки лише лабораторні випробування на мишах. Але швидка дія ліків надихнула вчених і вони вже приступили до підготовки клінічних досліджень за участю людей.

Основний недолік нині застосовуваних засобів проти депресії в тому, що ті починають працювати через тривалий відрізок часу.

Новий препарат, що має робочу назву GABA-NAMs, за 24 години рятував від ангедонії - нездатності відчувати радість внаслідок депресії. Аналогічних результатів широко поширені антидепресанти на сьогоднішній день показати не могли.