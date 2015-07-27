Ми вже знаємо, що харчові волокна, або клітковина, захищають нас від ожиріння і діабету, і чим більше ми їмо їжі, багатої на клітковину (тобто овочів і фруктів), тим менше ризик набрати зайву вагу, пише compulenta.computerra.ru. Сам кишечник розщеплювати клітковину не може, потребуючи допомоги мікрофлори; вважається, що саме активність мікрофлори, спровокована клітковиною, служить оздоровленню метаболізму.

Але як саме харчові волокна працюють в кишечнику? Що за біохімічні реакції там відбуваються і як вони впливають на здоров'я? Про все це ми почали дізнаватися тільки зараз. Фахівці Імперського коледжу Лондона (Велика Британія) описують, як клітковина пригнічує апетит.

Уся справа в кислотах, що з'являються при мікробному перетравленні волокон. Цих кислот утворюється кілька видів, і роль деяких (наприклад, пропіонової або масляної) вивчена добре. Але при цьому дослідники довгий час ігнорували оцтову кислоту, дарма що її виробляється в кишечнику більше всіх інших.

Щоб дізнатися, чи бере участь оцтова кислота у регуляції апетиту, Гері Фрост (Gary Frost) і його колеги з допомогою радіоактивного ізотопу вуглецю простежили за долею молекул кислоти в організмі миші. Більша частина оцтової кислоти піддається подальшим перетворенням в кишечнику і печінки, але щось відправляється в мозок. Як пишуть дослідники в Nature Communications, 5% оцтової кислоти потрапляло в гіпоталамус, який, як відомо, регулює відчуття голоду і харчову поведінку. Присутність ацетату в кишечнику знижувало апетит у мишей.

Вважається, що для регуляції харчової поведінки через гіпоталамус використовуються спеціальні гормони, які утворюються в кишечнику при поглинанні їжі. Виявилося ж, що їжа — а саме клітковина здатна працювати з гіпоталамусом безпосередньо, через продукт метаболізму — оцтову кислоту.

Поки невідомо, чи відбувається те ж саме у людини. Якщо так, то для пригнічення апетиту, за словами вчених, нам треба їсти в три рази більше клітковини.