Який чай заборонений людям з високим тиском

Якщо зелений чай корисний для гіпертоніків, адже він здатний знизити планку тиску, то є сорти чаю, які будуть надзвичайно шкідливими, пише allwomen.net.ua.

Вчені закликають любителів міцного чаю подивитися по-іншому на свою звичку. Фахівці з університету Ганновера нещодавно виявили, що такий чай може негативно вплинути на роботу серця, при цьому порушуючи його нормальний ритм.

Цей ефект особливо відчутний при вживанні зеленого чаю, який впливає на самопочуття набагато сильніше чорного, зважаючи на вміст у ньому більшої кількості біоактивних речовин, що впливають на кровоносні судини.

Занадто міцний зелений або чорний чай здатний приводити до тахікардії. Міцні настої чаю, особливо, підсолоджені цукром, також підвищують артеріальний тиск, тоді як слабкі, навпаки, знижують.