Струс мозку по-різному впливає на чоловіків та жінок

У новому дослідженні вчених з Мічиганського університету взяли участь 148 студентів-спортсменів. Дослідники оцінили здібності добровольців до навчання і обробки інформації, а також увагу студентів та їх робочу пам'ять. 45% учасників становили жінки. 51% займалися контактними видами спорту. 24% перенесли струс мозку. В середньому у добровольців було 0,3 струсу мозку різного ступеня тяжкості, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідження показало, що у жінок в середньому було на 1,5 більше симптомів струсу порівняно з чоловіками. Ступінь тяжкості симптомів у представниць прекрасної статі виявився на три пункти вищим, ніж у чоловіків. Жінки, які перенесли, як мінімум, один струс мозку, не гірше за інших учасників впоралися з комп'ютерним тестуванням, призначеним для оцінки когнітивних здібностей.

Правда, виконуючи завдання на час реакції, жінки реагували на 19 мілісекунд повільніше чоловіків. Так, судячи з усього, струс мозку не сильно впливає на когнітивні здібності чоловіків і жінок. Однак на жінках струс мозку відбивається помітніше, ніж на чоловіках.